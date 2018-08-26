«РУСКОМТРАНС» изготовил полуприцеп-цистерну для перевозки светлых нефтепродуктов

Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил полуприцеп-цистерну модели 968810 объемом 28 000 литров для перевозки и временного хранения светлых нефтепродуктов с низкой снаряженной массой 6900 кг. в представленной комплектации единый технологический ящик, что позволяет перевозить продукт с большей плотность и сделать объем цистерны выше 28 000 +1,5% литров согласно ГОСТ 8.600 — 2011.

Полуприцеп-цистерна 968810 адаптирована к эксплуатации с седельным тягачом на рессорной или пневмоподвеске и колесной базой около 3600 мм по ISO 1726. Полуприцеп цистерна соответствует «Требованиям к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, п. 2.6 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств» правил ДОПОГ.

Комплектация цистерны:

Объём цистерны — 28 000 литров,

Материал цистерны — низколегированная сталь 09Г2С толщиной не менее 4 мм,4 отсека,

Донный клапан CIVACON (Германия) на каждый отсек,

Блок пневмоуправления донными клапанами «Sening/Niehuser» (Германия),

Дыхательный клапан на каждый отсек,Шаровые краны 3″ на каждый сливной трубопровод,

Напорно-всасывающие рукава композитные 2шт.*3м с БРС «Elaflex»,

Пластиковые пеналы под рукава,Экологический короб (ограждение горловин),

Алюминиевые крышки горловин 4 шт. (по числу горловин),Слив с цистерны раздельный, с левой стороны в технологическом ящике,

Запасное колесо с правой стороны на лебедке.

Изготавливается под высоту ССУ тягача 1250 мм.

Единый технологический ящик в средней части цистерны.

Нагрузочные характеристики:

Снаряженная масса ППЦ, кг, не более 6900Полная масса (при плотности продукта до 0,83 т/м3), кг, не более 30 800

Из них: на седло тягача, кг, не более 9 300на тележку ППЦ, кг, не более 21 500

Подвеска:Трехосная пневматическая производства SAF intra,Оси грузоподъемностью 3×9000кг под односкатную ошиновку.

Тормозные механизмы барабанные.

Передняя ось подъемная.