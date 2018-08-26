«РУСКОМТРАНС» изготовил полуприцеп-цистерну для перевозки светлых нефтепродуктов
Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил полуприцеп-цистерну модели 968810 объемом 28 000 литров для перевозки и временного хранения светлых нефтепродуктов с низкой снаряженной массой 6900 кг. в представленной комплектации единый технологический ящик, что позволяет перевозить продукт с большей плотность и сделать объем цистерны выше 28 000 +1,5% литров согласно ГОСТ 8.600 — 2011.
Полуприцеп-цистерна 968810 адаптирована к эксплуатации с седельным тягачом на рессорной или пневмоподвеске и колесной базой около 3600 мм по ISO 1726. Полуприцеп цистерна соответствует «Требованиям к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, п. 2.6 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств» правил ДОПОГ.
Комплектация цистерны:
Объём цистерны — 28 000 литров,
Материал цистерны — низколегированная сталь 09Г2С толщиной не менее 4 мм,4 отсека,
Донный клапан CIVACON (Германия) на каждый отсек,
Блок пневмоуправления донными клапанами «Sening/Niehuser» (Германия),
Дыхательный клапан на каждый отсек,Шаровые краны 3″ на каждый сливной трубопровод,
Напорно-всасывающие рукава композитные 2шт.*3м с БРС «Elaflex»,
Пластиковые пеналы под рукава,Экологический короб (ограждение горловин),
Алюминиевые крышки горловин 4 шт. (по числу горловин),Слив с цистерны раздельный, с левой стороны в технологическом ящике,
Запасное колесо с правой стороны на лебедке.
Изготавливается под высоту ССУ тягача 1250 мм.
Единый технологический ящик в средней части цистерны.
Нагрузочные характеристики:
Снаряженная масса ППЦ, кг, не более 6900Полная масса (при плотности продукта до 0,83 т/м3), кг, не более 30 800
Из них: на седло тягача, кг, не более 9 300на тележку ППЦ, кг, не более 21 500
Подвеска:Трехосная пневматическая производства SAF intra,Оси грузоподъемностью 3×9000кг под односкатную ошиновку.
Тормозные механизмы барабанные.
Передняя ось подъемная.