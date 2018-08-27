«Газпром нефть» запустила вторую линию газового завода Бадра в Ираке

«Газпром нефть Бадра», дочерняя структура «Газпром нефти», запустила вторую линию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 800 млн куб. м год на месторождении Бадра в Ираке.

Отмечается, что запуск новой линии УКПГ стал заключительным этапом создания газовой инфраструктуры месторождения Бадра. Общая мощность установки по переработке газа составляет 1,6 млрд куб. м в год.

«С вводом в эксплуатацию линии „В“ установки комплексной подготовки газа мы завершили создание современной газовой инфраструктуры месторождения Бадра. Вывод установки на режимные параметры позволит существенно повысить эффективность нашего актива и обеспечит не менее чем 95-процентный уровень утилизации попутного нефтяного газа», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев