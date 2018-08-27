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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На заводе «Самараагропромпереработка» открыт цех рафинации, дезодорации и фасовки масла

  •  © st.volga.news

На заводе «Самараагропромпереработка» ГК «Русагро» в Безенчукском районе Самарской области открылось новое производство — цеха рафинации, дезодорации и фасовки масла. Объём инвестиций — около 2 млрд рублей, создано 146 высокооплачиваемых рабочих мест.

Вадим Мошкович «Русагро»: «Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение мощности предприятия. В этом году мы переработаем 70% урожая Самарской области. И у нас есть все основания повышать мощность до 1,5 тыс. тонн в сутки. И практически весь подсолнечник региона сможем перерабатывать здесь».

Продукция завода обеспечит не только внутренний рынок, но и экспортные поставки. Уже сегодня «Русагро» работает с азиатскими странами. В перспективе — прямые поставки ж/д транспортом в Китай.

Правительство СО и «Русагро» рассматривают возможность реализации и других проектов в АПК, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

  •  © st.volga.news
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http://www.niasam.ru/Ekonomika/Dmitrij-Azarov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-novogo-tseha-na-zavode-Samaraagroprompererabotka-v-Bezenchukskom-rajone115618.html

Самарская область, Русагро
  • Великоросс Великоросс
    27.08.1817:05:12

    •  © st.volga.news

    •  © st.volga.news

    •  © st.volga.news

    •  © st.volga.news

    •  © st.volga.news

    •  © st.volga.news

    Отредактировано: Великоросс~17:08 27.08.18
    #1064468
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