На заводе «Самараагропромпереработка» открыт цех рафинации, дезодорации и фасовки масла

На заводе «Самараагропромпереработка» ГК «Русагро» в Безенчукском районе Самарской области открылось новое производство — цеха рафинации, дезодорации и фасовки масла. Объём инвестиций — около 2 млрд рублей, создано 146 высокооплачиваемых рабочих мест.

Вадим Мошкович «Русагро»: «Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение мощности предприятия. В этом году мы переработаем 70% урожая Самарской области. И у нас есть все основания повышать мощность до 1,5 тыс. тонн в сутки. И практически весь подсолнечник региона сможем перерабатывать здесь».

Продукция завода обеспечит не только внутренний рынок, но и экспортные поставки. Уже сегодня «Русагро» работает с азиатскими странами. В перспективе — прямые поставки ж/д транспортом в Китай.

Правительство СО и «Русагро» рассматривают возможность реализации и других проектов в АПК, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.