В Невельском районе Сахалинской области открыли новый тепличный комплекс

25 августа в Невельском районе прошло открытие тепличного комплекса компании «Невельский АгроСнаб». Учредитель комплекса — ООО «Горняк-1».

Тепличный комплекс предназначен для выращивание томатов, зеленых культур и салатной линии в зимний и осенне-весенний периоды. Здесь применяются самые современные итальянские технологии компании «High Tech Equipment», которая осуществляет полное сопровождение проекта «под ключ». Уже сегодня в тепличном комплексе работают привлеченные специалисты из Краснодарского края, а так же местные жители.

Всего на предприятии будет создано 50 рабочих мест. Для приглашенных работников в районе комплекса на средства учредителя строятся 5 домов по 4 квартиры, общая площадь предоставляемого жилья — 1 100 квадратных метров.

В Сахалинской области растёт производство овощей защищённого грунта. Обеспеченность жителей выросла до 82 процентов. Ожидается, что к 2020 году потребности сахалинцев и курильчан в тепличных овощах будут полностью закрыты за счет собственного производства.

Инновационный автоматизированный тепличный комплекс в Невельском районе уникален по масштабам и беспрецедентно сжатым срокам строительства. Здесь всего несколько месяцев назад с чистого листа началась история нового предприятия. Благодаря опыту и знаниям специалистов самого высочайшего уровня, выросли сооружения, вобравшие в себя весь мировой опыт по выращиванию овощей в закрытом грунте. Революционные методы создания предприятия двадцать первого века обеспечат потребителей качественным продуктом и десятки людей интересной работой. Первый урожай ожидается в начале ноября. Обо всем этом гостям праздника увлеченно рассказал представитель итальянской компании. Гости праздника смогли увидеть собственными глазами рассадное отделение, склад готовой продукции и собственно 3 гектара, готовые для принятия рассады.