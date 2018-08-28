Школы Красноярского края получили 26 новых автобусов

Сегодня главам муниципальных образований Красноярского края вручили сертификаты и ключи от новых школьных автобусов. Пассажирские машины отправились в 17 территорий региона для замены изношенной техники. Всего за счет средств краевого бюджета было приобретено 26 автобусов марки «ПАЗ» на 572 посадочных места.

Приобретенные транспортные средства соответствуют всем необходимым техническим требованиям, имеют желтую окраску кузова и светоотражающую маркировку, надпись «Дети», знаки «Перевозка детей». Автобусы оборудованы ремнями безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством, автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом. Кроме того, машины оснащены средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива.

В настоящее время в 49 муниципальных образованиях края организован подвоз более 20 тысяч учащихся к 446 общеобразовательным учреждениям. Для этого на 1,3 тысячи школьных маршрутов работают 710 школьных автобусов.