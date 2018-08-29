«Брянсксельмаш» представил в Белоруссии сеялку прямого сева серии «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000»

«Брянсксельмаш» принял участие в 28 международной специализированной выставке «Белагро-2018», которая проходила на территории торгово- логистического центра «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района с 5 по 9 июня.

На Белорусской агропромышленной неделе гостям выставки была представлена широкая линейка сельхозтехники, среди которой присутствовала новинка модельного ряда «Брянсксельмаш» — сеялка прямого сева серии «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000».

Экспозицию компании можно было увидеть на совместном стенде с холдингом «Гомсельмаш».

Высокопроизводительная механическая сеялка СПС-4000 предназначена для высева зерновых, бобовых и мелкосемянных культур, по технологии «No-Till» или после минимальной обработки почвы, с одновременным внесением гранулированных удобрений.

Технология прямого сева сегодня становится все более популярной и востребованной. Новая продукция предприятия вызвала большой интерес у посетителей выставки. Было проведено более 100 переговоров с потенциальными и текущими покупателями из России и стран СНГ. По результатам участия, были установлены договоренности с представителями хозяйств на поставку партии сеялок СПС-4000 в Могилевскую и Витебскую области.