Брянский производитель сельскохозяйственной техники выпустил первый газомоторный комбайн КЗК-12А1

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Компания АО «РариТЭК Холдинг» представила свой первый газомоторный комбайн КЗК-12А-1 (GS12 Делюкс) от «Брянсксельмаш», работающий на СПГ.

Комбайн получил газовый двигатель RGK 820.636-350, который имеет следующие технические характеристики: расположение и число цилиндров — V8, рабочий объем — 11,76 литров, мощность — 350 л.с., количество клапанов — 24, максимальный крутящий момент — 1760 Нм.

Рабочая скорость движения машины — 8 км/ч, а транспортная — 20 км/ч, дорожный просвет — 330 мм.

Новый комбайн 8,75 метров в длину, 3,65 метра в ширину и 4 метра в высоту. Весит новинка 14 450 килограммов. В модели КЗК-12А-1 по умолчанию установлен один 450-литровый бак СПГ, но при необходимости варианты компоновки предусматривают установку двух таких баков.

Среди остальных характеристик комбайна рассмотрим следующие (подходящие адаптеры для уборки):

жатка зерновая BARST, м — 6,0; 7,0; 9,2

жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м — 6,0; 7,0; 9,2

жатка валковая STRIVER, м — 9,2

жатка транспортерная DIVERS, м — 9,0

жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м — 6; 8/4,2; 5,6

жатка для уборки подсолнечника TURON, ряд / м — 8/5,6

жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м — 7,0; 8,4

приспособление для уборки рапса, м — 6,0; 7,0; 9,2

подборщики зерновые LAGARD, м — 3,4; 4

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