В Казани открыли станцию метро «Дубравная»

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Сегодня в Казани открыли долгожданную станцию метро «Дубравная», она стала заключительной 11-й станцией Центральной линии Казанского метрополитена. Проект новой станции разработан ГУП «Татинвеcтгражданпроект», станция расположена под улицей Рихарда Зорге на её пересечении с улицей Юлиуса Фучика и в перспективе станет пересадочной на вторую линию Казанского метро.

Строительство «Дубравной» началось в 2014 году, а 20 марта 2015 года тоннелепроходческий механизированный комплекс «Сююмбике» начал проходку правого перегонного тоннеля длиной 692 метра между строящейся станцией и действующей станцией «Проспект Победы».

26 июня 2015 года проходка правого тоннеля была успешно завершена, а 15 апреля завершилась проходка левого тоннеля. 4 мая этого года по новому участку метро от станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» прошёл первый поезд.