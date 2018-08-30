В Казани открыли станцию метро «Дубравная»
Сегодня в Казани открыли долгожданную станцию метро «Дубравная», она стала заключительной 11-й станцией Центральной линии Казанского метрополитена. Проект новой станции разработан ГУП «Татинвеcтгражданпроект», станция расположена под улицей Рихарда Зорге на её пересечении с улицей Юлиуса Фучика и в перспективе станет пересадочной на вторую линию Казанского метро.
Строительство «Дубравной» началось в 2014 году, а 20 марта 2015 года тоннелепроходческий механизированный комплекс «Сююмбике» начал проходку правого перегонного тоннеля длиной 692 метра между строящейся станцией и действующей станцией «Проспект Победы».
26 июня 2015 года проходка правого тоннеля была успешно завершена, а 15 апреля завершилась проходка левого тоннеля. 4 мая этого года по новому участку метро от станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» прошёл первый поезд.
Завершив строительство первой линии метро, специалисты «Казметростроя» начали строительство первой станции второй линии «Улица Академика Сахарова»:
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