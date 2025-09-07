В Новосибирске спустя шесть лет после начала строительства наконец открыли станцию метро «Спортивная». Мероприятие прошло торжественно: выступили артисты, директору метрополитена вручили символический ключ и открыли двери для первых пассажиров. Новосибирцы отмечают, что станцию ждали долго и даже не верили, что она все-таки заработает. Каким получилось открытие первой за 15 лет станции метро в городе и что удивило пассажиров — в материале НГС.

«Спортивная» — первая в городе станция закрытого типа: двери на платформе открываются вместе с дверями поезда

строили станцию долго: в 1980-х годах появился план по возведению «Спортивной», а приступили к его реализации в 2019 году, и строительство шло сложно. Это первая станция в городе за 15 лет.

Двери поезда на «Спортивной» открылись для пассажиров в 18:00. Первые пассажиры, попавшие на станцию не с улицы, вышли из поезда с удивленными возгласами. Одни только выглядывали из дверей, чтобы оценить платформу, другие вышли на прогулку. Но основными пассажирами станции стали болельщики со вчерашнего матча «Сибири».

Разбредаясь по станции, горожане снимали видео, фотографировались и не верили, что наконец-то попали на «Спортивную». При этом отметили, что на станции довольно жарко и душно.