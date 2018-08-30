ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО

Российские военные на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно провели испытательный запуск новой ракеты отечественной системы ПРО, она подтвердила заложенные характеристики.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны «, — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — сказал заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС Андрей Приходько, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Ранее об успешных испытаниях новой российской противоракеты сообщалось в феврале, апреле и июле 2018 года. Как отмечал ранее Приходько, ее характеристики, касающиеся дальности, точности и сроков эксплуатации, «значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства». Газета «Красная звезда» писала, что вся элементная база противоракеты произведена в России, а ее серийного производства и поставки в войска следует ожидать уже в ближайшее время.

https://function.mil.ru/n...re.htm?id=12193311@egNews