В г.Тарко-Сале (Ямал) открылась набережная р.Пякупур

В г.Тарко-Сале ко Дню города, 85-летние которого отмечается 1 сентября, открыта первая очередь набережной на реке Пяку-Пур. Набережная Михаила Саргина — это целый комплекс сооружений, действительно, серьёзно украсивший Тарко-Сале. В комплекс входят гранитные ограждения с декоративными вставками, лестничный сход к воде, смотровые площадки, покрытая гранитом прогулочная зона. После завершения 2-го этапа строительства на объекте заработают каскадный фонтан с монументом в форме чума и музыкальный фонтан со скульптурой оленя. Все инженерные сооружения и элементы благоустройства объединены в общую архитектурную композицию. Длина открытого участка 438 метров, общая длина составляет 1831 м.