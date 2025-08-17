Крупнейший на Ямале спортивный комплекс «Северный характер» открылся в Тарко-Сале

© yanao.ru

В г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа возвели крупнейший на Ямале центр единоборств «Северный характер». Он вошёл в сеть аналогичных центров, которые под единым брендом реализует правительство региона. Площадь объекта составляет более 8 тыс. кв.м. Здесь можно будет заниматься разными видами единоборств — боксом, борьбой, дзюдо, каратэ. Также оборудованы залы для тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга, универсальный игровой зал с трибунами на 285 мест. Спорткомплекс одновременно сможет принимать более 600 человек. Он откроет новые возможности для местных спортсменов, а также будет способствовать развитию единоборств, делая спорт более доступным и разнообразным. Нестандартная геометрия здания, медиафасад и архитектурные решения залов подчеркивают «сильную» энергетику центра единоборств.

В ближайшие годы в регионе откроют еще четыре центра единоборств «Северный характер». В Муравленко, Надыме и Мужах ведутся строительные работы, в Тазовском районе приступили к проектированию здания. Кроме таркосалинского, в округе работают еще 10 «Северных характеров»: в Салехарде, Лабытнанги и Харпе, Ноябрьске, Губкинском, два в Новом Уренгое, в Аксарке, Красноселькупе и Яр-Сале.

