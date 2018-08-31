В селе Новопокровка в Крыму открылся модульный спортивный зал

Новопокровская общеобразовательная школа функционирует с 1963 года. Все эти годы в школе отсутствовал спортивный зал. Модульный спортивный зал площадью 300 кв.м. оборудован современным инвентарем. В зале имеется тренерская, хозяйственный блок, раздевалки и раздельные душевые для учащихся.

Павильон оснащён системой отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации. Кроме этого проведено наружное освещение, выполнено благоустройство территории по периметру павильона, установлены пандусы для обучающихся с ОВЗ. В спортивном павильоне, кроме уроков физической культуры, будут проводиться занятия по внеурочной деятельности, спортивные кружки, соревнования районного масштаба. Новопокровская школа получила возможность сотрудничать с ДЮСШ, откроются спортивные секции по различным направлениям.

При открытии зала школе вручили сертификаты на приобретение дополнительного спортивного оборудования