Высокоточные изделия для системы контроля за действиями пилотов изготавливаются на симферопольском предприятии «Фиолент » серийно для замены американских и японских аналогов, ранее используемых в самолетах SJ-100 , а также для комплектации новых самолетов МС-21 , сообщил РИА Новости директор одного из крупнейших промышленных предприятий Крыма — завода «Фиолент» Александр Баталин.

«Сегодня ту продукцию, которую ранее планировали использовать в отечественных самолетах, сегодня делаем мы. Крым закрыл, уже серийно поставляет завод, а новые образцы уже в разработке. Речь идет о продукции для самолетов SuperJet -100 и МС-21», — сказал Баталин в кулуарах конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении».

Речь идет о системе контроля за действиями пилотов, отметил он.

«Это прецизионная техника высочайшей степени точности. Сегодня она уже идет в серию, а ранее использовались приборы производства Японии и США», — добавил он.

XII международная научно-техническая конференция «Наукоемкие технологии в машиностроении» открылась 8 сентября в Алуште, она продлится до 13 сентября. В ней принимают участие ученые из Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Кемерово, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Перми, Курска и других регионов РФ, а также представители органов власти, промышленности, предприниматели.

«Фиолент» расположен в Симферополе, предприятие было основано в 1913 году как чугунно-литейный завод. К 1964 году производил 60 видов микромашин. Помимо высокоточной техники, «Фиолент» выпускает более 90 разновидностей бытового и профессионального электроинструмента. Важным направлением производства является выпуск корабельной автоматики (управления двигательными установками) и высокоточных микромашин.