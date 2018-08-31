Добавить статью
Детские сады и школы

В Чувашии открылась новая школа на 1200 учеников

  •  © gov.cap.ru

Первая из 86 сентябрьских школ открыта!

Новая общеобразовательная школа № 1 открылась в г. Цивильске Чувашии. В ней будут учиться 1206 детей из города и пяти сёл Республики. С открытием школы в Цивильске будет ликвидирована вторая смена.

Общая площадь новых зданий школы составляет 21,4 тыс. м2. Также на территории школы построено футбольное поле, комбинированная площадка для игры в волейбол и баскетбол, детский автогородок.

Все классы оснащены интерактивным оборудованием, имеются цифровые лаборатории, класс робототехники и 3D-моделирования.

Широкие коридоры, холлы, заполненные диванчиками, детской игровой зоной, огромным глобусом и большими шахматами и, наконец, светлые уютные классы. Причем все школьные «аудитории» оснащены современной начинкой: кабинет химии, например — пробирками и колбами, кабинет биологии — микроскопами, а учебная телестудия — камерой, зеленым экраном и компьютерами.

  •  © sovch.chuvashia.com
  •  © gov.cap.ru
«Здесь столько наборов лего! — восхищен семиклассник Артем Константинов, вот уже третий год посещающий секцию робототехники. — В старой школе они тоже были, но деталей не хватало!» В том же кабинете занимается и одиннадцатиклассник Степан Николаев. Его увлечение, 3D-моделирование, стало возможно только в новом здании — в секции появился столь вожделенный 3D-принтер. Ну, а прежде парню приходилось довольствоваться просмотром в интернете видеороликов на интересующую его тему.

  •  © sovch.chuvashia.com
  •  © sovch.chuvashia.com
  •  © sovch.chuvashia.com
  •  © sovch.chuvashia.com

Следующий!..

 http://sovch.chuvashia.com/?p=199603 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3925009&gov_id=49

новые школы , Чувашия
  • Нет аватара termometrix
    31.08.1820:50:59

    - Мы в целом по стране за два предыдущих года на строительство новых школ направили 53 с лишним миллиарда рублей, а в ближайшие два года направим 75,5 миллиарда. Так что этот процесс будем продолжать так же, как и по детским садам. По всей стране не должно быть двух и трёх смен, — отметил Президент.

    В свою очередь, Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева информировала, что 1 сентября в стране откроется 67 новых школ на 40 тыс. мест, к концу года их число достигнет 186. Всего в новых школах будут учиться около 100 тыс. детей.

     https://edu.gov.ru/press/...-v-novosibirskoy-oblasti/ 

    #1065672
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,