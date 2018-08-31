В Чувашии открылась новая школа на 1200 учеников
Первая из 86 сентябрьских школ открыта!
Новая общеобразовательная школа № 1 открылась в г. Цивильске Чувашии. В ней будут учиться 1206 детей из города и пяти сёл Республики. С открытием школы в Цивильске будет ликвидирована вторая смена.
Общая площадь новых зданий школы составляет 21,4 тыс. м2. Также на территории школы построено футбольное поле, комбинированная площадка для игры в волейбол и баскетбол, детский автогородок.
Все классы оснащены интерактивным оборудованием, имеются цифровые лаборатории, класс робототехники и 3D-моделирования.
Широкие коридоры, холлы, заполненные диванчиками, детской игровой зоной, огромным глобусом и большими шахматами и, наконец, светлые уютные классы. Причем все школьные «аудитории» оснащены современной начинкой: кабинет химии, например — пробирками и колбами, кабинет биологии — микроскопами, а учебная телестудия — камерой, зеленым экраном и компьютерами.
Следующий!..
http://sovch.chuvashia.com/?p=199603
31.08.1820:50:59