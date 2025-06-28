В Чувашии открылся тепличный комплекс

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24 июня в д. Стрелецкая Ядринского округа Чувашии открыта первая очередь первого в регионе тепличного комплекса. Они принадлежит ООО «Позитив» и будет специализироваться на промышленном выращивании зелени и овощей.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию первые два блока теплиц общей площадью 2400 квадратных метров.

«ощности построенных теплиц позволяют выращивать до 600 тыс. штук розеток салата.

Запуск первых двух тепличных комплексов — это лишь первый шаг. Полное завершение проекта запланировано до конца 2026 года. Всего предусмотрено строительство 10 теплиц по 1200 кв.м. каждая для выращивания зелени на основе гидропонной технологии.

На предприятии предусмотрено создание 70 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций на первом этапе составил 85 млн рублей за счет собственных средств инвестора.

В теплицах выращивается салат сорта «Афицион». Для ухода за сельхозкультурой создано 15 новых рабочих мест на постоянной основе. Планируемая география реализации готовой продукции: федеральные торговые сети Урала, Самары, Ульяновска. В перспективе планируется выращивать рассаду (огурцы) и заняться разведением цветов.

Продукция комплекса будет выпускаться под маркой «Яркое лето Чувашии».

Важным стимулом для развития отрасли станет новая мера поддержки, которая начала действовать в республике с 2025 года. Субсидия предусматривает возмещение 30% от затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте. На 2025 год заложено в бюджете для создания объектов АПК 383,3 млн рублей, в том числе на строительство теплиц (ООО «Позитив») планируется направить 21 млн рублей.

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