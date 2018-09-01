Десять новых школ открылись в Подмосковье

Информация пополняется…

В День знаний на территории Подмосковья открылись десять новых школ. В новом учебном году количество школьников в Московской области увеличилось на 40 тысяч человек.

5 школ открыто в городском округе Химки

Второе здание средней общеобразовательной школы № 31 на 1100 учеников открылось в Химках

Школа оборудована игровыми, спальнями, различными рекреационными зонами. Площадь помещений составляет 12,7 тысячи квадратных метров. Здание школы рассчитано на 1,1 тысячу мест. В школе планируется обучение 44 классов, в каждом из которых порядка 25 учеников. В 2018-2019 учебном году планируется 26 начальных классов, это 711 человек.

Обучение в новой школе будет немного отличаться от стандартного — оно ориентировано на современные технологии и интернет. Есть зона коворкинга с Wi-Fi, библиотека, а оценки будут ставиться в электронные журналы и дневники. Для самых маленьких школьников оборудована комната отдыха и игровая. Некоторые учителя будут проводить занятия в видеоформате.

Педагогический состав укомплектован на 100% - 26 учителей начальных классов, четыре учителя английского языка, четыре учителя физической культуры, один учитель музыки, один учитель ИЗО, два педагога дополнительного образования, логопед, педагог-психолог, библиотекарь.

С 1 сентября в Химках также открылось второе здание к средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 22 на 550 мест





© pp.userapi.com

Новое здание школы расположено в микрорайоне Сходня на ул. Микояна.

А еще в Химках открылся еще один корпус школы № 29 на 1100 мест

Четырёхэтажное здание школы расположилось на ул. Совхозной, его площадь более 13 тыс. м2.

Огромный актовый зал на 400 мест, 44 кабинета, кабинет труда для девочек, оснащенный последними техническими новинками, два спортивных зала, гимнастический и хореографический залы, актовый зал и библиотека.

На прилегающей территории создана физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками, футбольным полем и игровыми спортивными площадками. Школа адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

Всего в Химках создано более 3,1 тысяч новых учебных мест, что позволит сократить количество школ, обучающих детей в две смены.

В Химках на ул. Московской открыли школу для детей с расстройствами интеллектуального спектра

Всего в школу зачислены 111 детей, они будут учиться в современных классах под присмотром опытных педагогов. Школа соответствует всем требованиям программы «Доступная среда» — есть лифт, рельефные и контрастные отметки на лестницах для слабовидящих. Для учеников первого класса оборудована спальня, чтобы они могли отдохнуть. Также ученики могут воспользоваться комнатой психологической разгрузки и заняться пескотерапией, отдохнуть в креслах или просто поиграть.

Школа занимает площадь более 4 тыс м2. Во дворе есть игровая площадка и беседка для отдыха. Расположено учебное заведение в центре Химок.

Самая большая в этот году школа «Мозаика» на 1500 детей открылась в Красногорске

Школьный комплекс построен в жилом комплексе в деревне Путилково. Площадь школы составляет 30 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1510 учеников.

В школе имеется спортивный блок, есть бассейн на 25 метров, несколько спортивных залов, хороший пищеблок, два учебных крыла — начальное и среднее направления.

Здание школы в Путилкове построено по современному авторскому проекту и интегрировано в жилую квартальную застройку. На реализацию проекта было направлено более 1,5 миллиардов рублей, застройщиком выступила ФСК «Лидер».

В Люберцах открылся новый корпус гимназии № 16 на 1100 учеников

180 первоклассников будут учиться в новом корпусе «Вектор» гимназии № 16 «Интерес» подмосковных Люберец.

Новый корпус гимназии № 16 построен в 2018 году. Застройщиком выступила группа компаний «ПИК». Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест в 44 классах. Стоимость строительства составила 980 миллионов рублей. Кроме актового, тренажерного и хореографического залов, здесь есть шахматный клуб с напольной шахматной доской и ростовыми фигурами, библиотека, лифт, два спортзала. На сегодняшний день в школу уже записаны около 700 учеников.

Всего в Люберцах насчитывается 42 муниципальных общеобразовательных учреждения. Во вторую смену учатся около 800 человек. Открытие нового корпуса гимназии № 16 устранило угрозу ввода второй смены в микрорайоне Красная Горка.

В Балашихе новая школа на 550 учащихся открылась в микрорайоне 1 мая

Новое здание школы построено за год с небольшим. Школа № 33 в микрорайоне «11 мая"россчитана на 155 учеников, в ней 33 класса. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 8 тысяч м2. В первые классы в новую школу пошло более 80 детей, это 3 класса.

Новое здание школы № 3 открылась в Наро-Фоминском районе

Общеобразовательная школа на 880 мест открылась в Апрелевке Наро-Фоминского районо Московской области.

Новый учебный корпус поможет разгрузить действующие школы Апрелевки и ликвидировать вторые смены в городе.

Общая площадь школы составляет 15,7 тыс. м2, она рассчитана на обучение 11 классов по 4 в параллели, процесс обучения будет происходить в одну смену. В школе оборудовано 47 кабинетов, спортивный и актовый зал на 420 мест, из них 16 кабинетов начальной школы, 31 кабинет для старшей и средней школы, 4 кабинета иностранных языков, 2 кабинета информатики для занятий 1 класса, 2 кабинета труда (мастерская технологии и труда для мальчиков и мастерская трудового обучения для девочек).

В новой школе много особенностей. Здесь 4 лингафонных кабинета, лаборатория естествознания, кабинет физики с подвесной системой электроснабжения, современный спортивный зал. На территории открыты площадки для игры в баскетбол и пляжный волейбол.

Строительство вела СК «Инград», общий объём инвестиций составил 750 млн рублей.

Всего в Подмосковье более 1,5 тысяч школ, из них свыше 1,3 тысяч являются муниципальными. Обучение в школах осуществляешься для 855 тысяч учеников, из них около 96,7 тысяч являются первоклассниками. В Московской области трудятся 51 тысяча педагогов.

https://www.msk.kp.ru/daily/26713.4/3738359/

https://360tv.ru/news/obrazovanie/v-himkah-otkryli-sovremennuju-shkolu-dlja-detej-s-intellektualnymi-narushenijami/

https://riamo.ru/article/309118/poryadka-180-pervoklassnikov-budut-uchitsya-v-novom-korpuse-gimnazii-no16-v-lyubertsah.xl

https://vk.com/school22_khimki

https://360tv.ru/news/obr...olu-v-mikrorajone-1-maja/

http://nfreg.ru/novosti/otkrytie-novoj-shkoly-v-aprelevke/