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Детские сады и школы

Десять новых школ открылись в Подмосковье

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В День знаний на территории Подмосковья открылись десять новых школ. В новом учебном году количество школьников в Московской области увеличилось на 40 тысяч человек.

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5 школ открыто в городском округе Химки

Второе здание средней общеобразовательной школы № 31 на 1100 учеников открылось в Химках

Школа оборудована игровыми, спальнями, различными рекреационными зонами. Площадь помещений составляет 12,7 тысячи квадратных метров. Здание школы рассчитано на 1,1 тысячу мест. В школе планируется обучение 44 классов, в каждом из которых порядка 25 учеников. В 2018-2019 учебном году планируется 26 начальных классов, это 711 человек.

Обучение в новой школе будет немного отличаться от стандартного — оно ориентировано на современные технологии и интернет. Есть зона коворкинга с Wi-Fi, библиотека, а оценки будут ставиться в электронные журналы и дневники. Для самых маленьких школьников оборудована комната отдыха и игровая. Некоторые учителя будут проводить занятия в видеоформате.

Педагогический состав укомплектован на 100% - 26 учителей начальных классов, четыре учителя английского языка, четыре учителя физической культуры, один учитель музыки, один учитель ИЗО, два педагога дополнительного образования, логопед, педагог-психолог, библиотекарь.

С 1 сентября в Химках также открылось второе здание к средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 22 на 550 мест

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Новое здание школы расположено в микрорайоне Сходня на ул. Микояна.

А еще в Химках открылся еще один корпус школы № 29 на 1100 мест

Четырёхэтажное здание школы расположилось на ул. Совхозной, его площадь более 13 тыс. м2.

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Огромный актовый зал на 400 мест, 44 кабинета, кабинет труда для девочек, оснащенный последними техническими новинками, два спортивных зала, гимнастический и хореографический залы, актовый зал и библиотека.

На прилегающей территории создана физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками, футбольным полем и игровыми спортивными площадками. Школа адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

Всего в Химках создано более 3,1 тысяч новых учебных мест, что позволит сократить количество школ, обучающих детей в две смены.

В Химках на ул. Московской открыли школу для детей с расстройствами интеллектуального спектра

  •  © 360tv.ru

Всего в школу зачислены 111 детей, они будут учиться в современных классах под присмотром опытных педагогов. Школа соответствует всем требованиям программы «Доступная среда» — есть лифт, рельефные и контрастные отметки на лестницах для слабовидящих. Для учеников первого класса оборудована спальня, чтобы они могли отдохнуть. Также ученики могут воспользоваться комнатой психологической разгрузки и заняться пескотерапией, отдохнуть в креслах или просто поиграть.

Школа занимает площадь более 4 тыс м2. Во дворе есть игровая площадка и беседка для отдыха. Расположено учебное заведение в центре Химок.

Самая большая в этот году школа «Мозаика» на 1500 детей открылась в Красногорске

Школьный комплекс построен в жилом комплексе в деревне Путилково. Площадь школы составляет 30 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1510 учеников.

  •  © 360tv.ru

В школе имеется спортивный блок, есть бассейн на 25 метров, несколько спортивных залов, хороший пищеблок, два учебных крыла — начальное и среднее направления.

Здание школы в Путилкове построено по современному авторскому проекту и интегрировано в жилую квартальную застройку. На реализацию проекта было направлено более 1,5 миллиардов рублей, застройщиком выступила ФСК «Лидер».

В Люберцах открылся новый корпус гимназии № 16 на 1100 учеников

180 первоклассников будут учиться в новом корпусе «Вектор» гимназии № 16 «Интерес» подмосковных Люберец.

  •  © radio1.news

Новый корпус гимназии № 16 построен в 2018 году. Застройщиком выступила группа компаний «ПИК». Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест в 44 классах. Стоимость строительства составила 980 миллионов рублей. Кроме актового, тренажерного и хореографического залов, здесь есть шахматный клуб с напольной шахматной доской и ростовыми фигурами, библиотека, лифт, два спортзала. На сегодняшний день в школу уже записаны около 700 учеников.

Всего в Люберцах насчитывается 42 муниципальных общеобразовательных учреждения. Во вторую смену учатся около 800 человек. Открытие нового корпуса гимназии № 16 устранило угрозу ввода второй смены в микрорайоне Красная Горка.

В Балашихе новая школа на 550 учащихся открылась в микрорайоне 1 мая

Новое здание школы построено за год с небольшим. Школа № 33 в микрорайоне «11 мая"россчитана на 155 учеников, в ней 33 класса. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 8 тысяч м2. В первые классы в новую школу пошло более 80 детей, это 3 класса.

Новое здание школы № 3 открылась в Наро-Фоминском районе

Общеобразовательная школа на 880 мест открылась в Апрелевке Наро-Фоминского районо Московской области.

Новый учебный корпус поможет разгрузить действующие школы Апрелевки и ликвидировать вторые смены в городе.

Общая площадь школы составляет 15,7 тыс. м2, она рассчитана на обучение 11 классов по 4 в параллели, процесс обучения будет происходить в одну смену. В школе оборудовано 47 кабинетов, спортивный и актовый зал на 420 мест, из них 16 кабинетов начальной школы, 31 кабинет для старшей и средней школы, 4 кабинета иностранных языков, 2 кабинета информатики для занятий 1 класса, 2 кабинета труда (мастерская технологии и труда для мальчиков и мастерская трудового обучения для девочек).

В новой школе много особенностей. Здесь 4 лингафонных кабинета, лаборатория естествознания, кабинет физики с подвесной системой электроснабжения, современный спортивный зал. На территории открыты площадки для игры в баскетбол и пляжный волейбол.

Строительство вела СК «Инград», общий объём инвестиций составил 750 млн рублей.

Всего в Подмосковье более 1,5 тысяч школ, из них свыше 1,3 тысяч являются муниципальными. Обучение в школах осуществляешься для 855 тысяч учеников, из них около 96,7 тысяч являются первоклассниками. В Московской области трудятся 51 тысяча педагогов.

  •  © s13.stc.all.kpcdn.net

 https://www.msk.kp.ru/daily/26713.4/3738359/ 

https://360tv.ru/news/obrazovanie/v-himkah-otkryli-sovremennuju-shkolu-dlja-detej-s-intellektualnymi-narushenijami/

https://riamo.ru/article/309118/poryadka-180-pervoklassnikov-budut-uchitsya-v-novom-korpuse-gimnazii-no16-v-lyubertsah.xl

https://vk.com/school22_khimki

 https://360tv.ru/news/obr...olu-v-mikrorajone-1-maja/ 

http://nfreg.ru/novosti/otkrytie-novoj-shkoly-v-aprelevke/

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https://riamo.ru/article/309121/9-novyh-shkol-otkrylis-v-podmoskove-v-den-znanij.xl

новая школа , Московская область
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