Новое здание Сергиево-Посадского физико-математического лицея в Семхозе встречает лицеистов

Здание физмата в Семхозе пришло на смену старых помещений на улице Карла Маркса. Прежде лицеисты хоть и занимались в центре города, но находились в стесненных условиях. Не было ни столовой, ни спортзала. Новое здание заложили летом 2021 года. Теперь строительство окончено. Оснащение соответствует высокому статусу лучшей школы Подмосковья, которой в этом году признан Сергиево-Посадский физико-математический лицей.

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Почетным гостем на Дне знаний стал президент Российской академии наук Геннадий Красников. Физико-математический лицей является базовым образовательным учреждением РАН и ряда других передовых вузов страны. Геннадий Красников пожелал педагогам терпения и умения раскрывать таланты в каждом ученике. А ребятам — учиться не только наукам, но и дружбе, которую им предстоит нести всю жизнь.

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«И отдельно хотел бы сказать одиннадцатому классу. У вас ответственный период, вы выбираете свою профессию и будущее. Поэтому самое главное, чему вы должны научиться — уметь слушать и всегда пользоваться всем необходимым багажом знаний, который вы будете постоянно совершенствовать», — рассказал Геннадий Красников, президент РАН.

Напомним, Сергиево-Посадский физико-математический лицей был основан в 1990-м году его директором Вячеславом Григорьевичем Суховым. Более 30 лет в школе дают особые знания по математике и физике, обеспечивая детям возможность поступления в ведущие вузы страны.

Проект входит в Стратегию развития Сергиево-Посадского городского округа.

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