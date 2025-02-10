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termometrix 10 февраля 2025, 19:17 52 Детские сады и школы

Новое здание Сергиево-Посадского физико-математического лицея в Семхозе встречает лицеистов

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Здание физмата в Семхозе пришло на смену старых помещений на улице Карла Маркса. Прежде лицеисты хоть и занимались в центре города, но находились в стесненных условиях. Не было ни столовой, ни спортзала. Новое здание заложили летом 2021 года. Теперь строительство окончено. Оснащение соответствует высокому статусу лучшей школы Подмосковья, которой в этом году признан Сергиево-Посадский физико-математический лицей.

 © www.tvr24.tv

Почетным гостем на Дне знаний стал президент Российской академии наук Геннадий Красников. Физико-математический лицей является базовым образовательным учреждением РАН и ряда других передовых вузов страны. Геннадий Красников пожелал педагогам терпения и умения раскрывать таланты в каждом ученике. А ребятам — учиться не только наукам, но и дружбе, которую им предстоит нести всю жизнь.

 © www.tvr24.tv

«И отдельно хотел бы сказать одиннадцатому классу. У вас ответственный период, вы выбираете свою профессию и будущее. Поэтому самое главное, чему вы должны научиться — уметь слушать и всегда пользоваться всем необходимым багажом знаний, который вы будете постоянно совершенствовать», — рассказал Геннадий Красников, президент РАН.

Напомним, Сергиево-Посадский физико-математический лицей был основан в 1990-м году его директором Вячеславом Григорьевичем Суховым. Более 30 лет в школе дают особые знания по математике и физике, обеспечивая детям возможность поступления в ведущие вузы страны.

Проект входит в Стратегию развития Сергиево-Посадского городского округа.

 © storage.yandexcloud.net

 © www.tvr24.tv

 © www.tvr24.tv

 © www.tvr24.tv

 © www.tvr24.tv

 © www.tvr24.tv

 © www.tvr24.tv

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Источник: https://www.tvr24.tv/news/?id=3116

новая школа, Московская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.02.2519:40:16

    Сверхприбыльная инвестиция — конечно не в краткоовременной перспективе.

    #1296710
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