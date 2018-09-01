Новые корпуса онкологического диспансера открыли в Приморье

Во Владивостоке краевой онкологический центр принял первых пациентов.

Передача ключей онкодиспансера главному врачу Михаилу Волкову состоялась 1 сентября. Однако первые пациенты пришли на прием еще в конце августа. Жители Приморского края проходят диагностику на современной аппаратуре, некоторых пациентов уже поместили в стационар.

В больнице уже трудоустроены 60 врачей. Помимо онкологии, они специализируются на кардиологии, эндокринологии и других разделах медицины. Для краевого онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование стоимостью более 750 млн рублей.

В распоряжении врачей есть высокоэнергетические линейные ускорители для проведения контактной лучевой терапии, аппараты компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.