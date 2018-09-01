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Медучреждения

Новые корпуса онкологического диспансера открыли в Приморье

  •  © primgazeta.ru

Во Владивостоке краевой онкологический центр принял первых пациентов.

Передача ключей онкодиспансера главному врачу Михаилу Волкову состоялась 1 сентября. Однако первые пациенты пришли на прием еще в конце августа. Жители Приморского края проходят диагностику на современной аппаратуре, некоторых пациентов уже поместили в стационар.

В больнице уже трудоустроены 60 врачей. Помимо онкологии, они специализируются на кардиологии, эндокринологии и других разделах медицины. Для краевого онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование стоимостью более 750 млн рублей.

В распоряжении врачей есть высокоэнергетические линейные ускорители для проведения контактной лучевой терапии, аппараты компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
  •  © primgazeta.ru
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http://primgazeta.ru/news/kraevoj-onkocentr-otkrylsya-vo-vladivostoke-01-09-2018-06-20-14?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Приморский край, больницы, онкодиспансер
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