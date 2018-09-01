В Энгельсе открыли «Школу нового века» на 1100 учащихся с бассейном

В Энгельсе открылась построенная за 8 месяцев «Школа нового века». Всего современное образовательное учреждение, построенное по проекту саратовского лицея «Солярис», рассчитана на 1100 учеников.

Строительство школы на 1100 мест с бассейном началось в январе 2018 года. Для этого старое здание было снесено, а ученики временно переведены в другие заведения. Необходимость строительства образовательного учреждения была вызвана застройкой микрорайона Шурова гора и полным отсутствием объектов социальной сферы.

Здание учебного заведения состоит из шести блок-секций, в которых размещены начальник классы и кабинеты старшей школы, учебные мастерские; медицинский блок; административно-хозяйственные помещения, столовая, самый большой в городе актовый зал на 660 мест, два спортивных зала, библиотека и бассейн. На школьной территории расположены спортивные площадки для волейбола, баскетбола и футбольное поле с искусственным покрытием.