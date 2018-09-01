В Волгограде открыли новую школу на 1000 мест с тремя спортзалами и web-мастерскими

Новая школа на 1 тыс. мест открылась в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Помимо оборудованных 40 учебных классов, в учреждении расположены web-мастерские, три спортзала и интерактивный музей.

Такая крупная школа в Волгоградской области построена впервые за четверть века. Общая стоимость проекта — около 600 млн рублей, из них 448 млн — это государственные субсидии. Школа № 55 получила название «Долина знаний» — она построена в новом развивающемся микрорайоне, в котором формируется образовательный кластер, включающий, кроме школы, еще и детский сад, и спортивные комплексы.

Порог новой школы в Волгограде впервые переступили в День знаний 846 учеников, среди которых семь пар двойняшек. Один класс практически полностью набран из одной группы детского сада.

Возглавил новую школу заслуженный педагог Волгоградской области Петр Байкалов — несколько лет назад он вошел в число 15-и лучших учителей страны по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года». Как отметили в областном комитете образования, Байкалов подобрал профессиональную команду педагогов на конкурсной основе, в планах директора школы сотрудничество с ведущими вузами региона.

По данным областных властей, такая же школа на 1 тыс. мест с привлечением федеральных средств возводится в третьем по величине городе региона — Камышине, школа на 500 мест — в селе Россошки Городищенского района. 1 сентября школьный звонок в Волгоградской области прозвенел для более чем 255 тыс. учеников, для 27 тыс. из них — впервые.