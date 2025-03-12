Волгоградская область возвращает в оборот заброшенные земли

Волгоградская область возвращает в оборот заброшенные землиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Волгоградская область занимает одно из ведущих мест в России по вводу в оборот неиспользуемой пашни.
В 2024 году здесь было введено в эксплуатацию 69,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
В том числе в Жирновском районе в прошлом году данный показатель составил 4,5 тысячи гектаров, а в Камышинском и Фроловском районах — примерно 3 тысячи гектаров.
Согласно данным областного Комитета сельского хозяйства с 2014 года в Волгоградской области в эксплуатацию введено около 900 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых 726,6 тысячи гектаров составляют пахотные земли.
Специалисты провели инвентаризацию и учёт агролесомелиоративных насаждений в Волгоградской области. В рамках единой системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Российской Федерации был создан реестр, содержащий данные о кадастровых номерах земельных участков, географических координатах лесополос, их расположении, площади, состоянии, породном составе, форме собственности и правообладателе.
Политика расширения сельхозземель будет продолжена в регионе и в этом году. Основные проекты будут осуществлены в Жирновском, Камышинском, Котовском и Ольховском муниципальных районах.
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