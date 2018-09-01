В ингушском Малгобеке открыли школу для переселенцев из оползневой зоны

Школу на 704 места открыли в микрорайоне для переселенцев из оползневой зоны в городе Малгобеке в Ингушетии. Объект построен в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы.

Стоимость объекта составила около 400 млн рублей, а его открытие позволило создать более 150 рабочих мест. Школа оснащена профильными классами и лабораториями, большой библиотекой и актовым залом, а также спортзалом с необходимым инвентарем.

В конце декабря 2013 года в Малгобеке был открыт новый микрорайон, состоящий из 32 квартирных домов общей площадью 90,4 тыс. кв. м. Новое жилье в микрорайоне № 1 получили более 800 семей, ранее проживавших в оползневой зоне Малгобекского района.