В Рязанской области открылась новая сельская школа

В селе Плахино Захаровского района открылась новая общеобразовательная школа, двухэтажное здание рассчитано на 132 учебных места. В новой школе будут обучаться дети из 13 населенных пунктов Плахинского сельского поселения.

Новая школа в Плахине была построена взамен старой, признанной аварийной в 2012 году. По словам директора школы Марии Метелкиной, раньше в их учебном заведении не было актового зала, а спортзал был очень маленьким. В новом здании есть все необходимые условия для комфортной учебы детей. На первом этаже расположены четыре кабинета начальной школы с игровой комнатой. А также кабинеты ОБЖ, химии, мастерские для уроков технологии, обеденный зал, кабинет врача, спортзал с душевыми и раздевалками. На втором этаже — предметные кабинеты для старшеклассников, библиотека с читальным залом.