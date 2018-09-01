Росатом начал последний этап работ на втором блоке Нововоронежской АЭС-2 перед физпуском

Росатом в субботу приступил к последнему крупному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 — горячей обкатке реакторной установке. Об этом говорится в сообщении инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — АСЭ.

Горячая обкатка — это, фактически, комплекс операций, имитирующих эксплуатацию энергоблока, в ходе которых будет подтверждена его готовность к загрузке топлива (так называемый физический пуск блока). В рамках этапа горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

«После завершения этапа горячей обкатки, специалисты в рамках подготовки энергоблока к физическому пуску проведут ревизию основного и вспомогательного оборудования реакторной установки, по результатам которой будет проведена целевая инспекция Ростехнадзора с целью подтверждения готовности энергоблока к физическому пуску», — говорится в сообщении.

Физический пуск запланирован на декабрь 2018 года, сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» — АСЭ.

Физический пуск энергоблока означает начало загрузки ядерного топлива в ректор. После этого начинается этап подготовки энергоблока в энергопуску и началу выработки электроэнергии.

Нововоронежская АЭС-2 строится для замещения мощностей третьего и четвертого блоков Нововоронежской АЭС. Станция расположена на берегу Дона в 42 км к югу от Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР. В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока. Энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно.