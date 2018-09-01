В Дагестане в День знаний открылись 15 новых школ

Новые школы открылись 1 сентября в Дагестане — 15 учреждений образования впервые приняли учеников. До конца года в республике откроются еще девять школ, сообщила пресс-служба админисрации региона.

«Сегодня мы открываем новую школу в Махачкале. Всего в республике сегодня откроют 15 новых школ, а до конца года мы планируем завершить строительство еще девяти школ. Нам, конечно же, нужно решить вопрос с двухсменным или трехсменным режимом обучения наших детей. Мы к этому идем», — цитирует пресс-служба .

По данным правительства республики, 15 новых учреждений образования в этом учебном году примут 5440 детей, это позволит перевести семь школ республики с трехсменного обучения на работу в одну смену. В общей сложности 1 сентября в Дагестане начала работу 1461 школа, первые классы приняли 51 тыс. детей.