В поселке Шамхале под Махачкалой открылась новая школа № 49 на 604 ученических места. Ее строительство стало долгожданным событием для густонаселенного района. Трехэтажное здание школы полностью укомплектовано современным оборудованием. Для учащихся оборудованы два спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая, а также музей боевой славы и этнический уголок. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и всем необходимым для образовательного процесса.

В новом учебном году за парты школы сядут более 1000 ребят, из них 130 — первоклассники. Для работы с учениками в школе созданы все условия, а педагогический коллектив укомплектован 54 специалистами, сообщила РИА Дагестан.