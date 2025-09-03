Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
сегодня 27
Bionysheva_Elena Детские сады и школы

Более тысячи учеников начали учебный год в новой школе под Махачкалой

В поселке Шамхале под Махачкалой открылась новая школа № 49 на 604 ученических места. Ее строительство стало долгожданным событием для густонаселенного района. Трехэтажное здание школы полностью укомплектовано современным оборудованием. Для учащихся оборудованы два спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая, а также музей боевой славы и этнический уголок. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и всем необходимым для образовательного процесса.

В новом учебном году за парты школы сядут более 1000 ребят, из них 130 — первоклассники. Для работы с учениками в школе созданы все условия, а педагогический коллектив укомплектован 54 специалистами, сообщила РИА Дагестан.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: riadagestan.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт