Крупнейшая в Вологодской области школа открылась в День знаний

Крупнейшая в Вологодской области новая школа на 1,5 тыс. учеников открылась в областном центре

В трехэтажном здании площадью почти 26 тыс. кв. м создано несколько тематических блоков для начальных классов, основной и старшей школы, а также спортивный блок, общественная и административная зоны. В них разместились кабинеты информатики, физики и химии, биологи и географии, слесарные мастерские и кабинеты домоводства — всего 80 учебных помещений.

Отдельная гордость школы — спортивный блок, состоящий из малого и большого спортивных залов, а также двух бассейнов. На прилегающей территории оборудован стадион и многофункциональные площадки для волейбола и баскетбола с резиновым покрытием, площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

В школу закуплено современное оборудование и созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, подключен высокоскоростной интернет. Особое внимание было уделено вопросам безопасности детей: периметр учреждения ограничен высоким забором, внутренние помещения и территории контролируются за счет видеонаблюдения. Педагогический коллектив образовательного учреждения укомплектован. На базе школы будут реализовывать современные программы начального, основного и среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы.

Новые школы не открывались в городе 22 года. В День знаний в новую школу отправились 1458 учеников, 278 из которых — первоклассники. Кроме того, поступило еще 90 заявлений для обучения в профильных девятых и одиннадцатых классах.