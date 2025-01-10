В Вологде открылся новый корпус Центра образования № 23 «Созвучие»

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Более 250 школьников приступили к обучению в новом корпусе, капитальный ремонт которого был завершен в конце прошлого года. Всего в школе № 23 проходят обучение 565 ребят.

В рамках капремонта специалисты благоустроили фасад здания, покрасили стены, выполнили монтаж потолков и полов, обновили кровлю, стеклопакеты и коммуникации в здании, отремонтировали входную группу. Все помещения оборудовали мебелью и современной техникой. На фасаде здания появились муралы с изображением балерины и нотного стана.

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Центр образования № 23 «Созвучие» был одной из школ, в которой был воплощен дизайн-проект «Школа — культурно-образовательный центр». На стенах, в коридорах и зонах отдыха появились высказывания об искусстве, портреты великих артистов, музыкантов и ученых. Помимо этого, были установлены большие панно с изображениями крупных российских городов и с информацией об их значении в жизни страны.

Во втором корпусе Центра образования № 23 находятся 13 кабинетов начальных классов, в том числе кабинеты для индивидуальных занятий с музыкальными инструментами, кабинеты для групповых занятий по сольфеджио, музыкальной литературе, два больших хореографических зала и универсальная студия для проведения камерных мероприятий.

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