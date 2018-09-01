В Пензе открыли школу с углубленным изучением IT-предметов

Школа с инженерно-техническим уклоном, рассчитанная на 660 мест, открылась в Пензе. Школа станет частью системы подготовки кадров для IT-отрасли в регионе.

В новом корпусе будут учиться школьники 1-11 классов, выбравшие IT-специализацию, а также 9-11 классов, обучающиеся по обычным программам, сообщили журналистам в пресс-службе

Строительство школы началось в июле 2017 года, стоимость объекта — более 500 млн рублей, из которых 75% средств выделены из федерального бюджета.Это первая школа модульного типа в регионе, ее проект, разработанный сотрудниками Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства, включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя РФ. «Модульный проект предполагает создание внеурочного пространства для занятий определенной возрастной категории детей. Здесь есть блок начальной, старшей школы, инженерно-технический, спортивный блоки.

Открытие школы позволит решить проблему второй смены в микрорайоне «Шуист». По его данным, из 125 тыс. школьников в Пензенской области во вторую смену продолжают учиться 4 тыс. детей.

Упор в этой школе будет делаться на информатику и предметы технической направленности — физику, химию, биологию. Здесь работают подготовленные учителя, двое из них обучались в «Сколково» методике преподавания. Кроме того, мы решили вопрос с IT-сообществом — его представители также будут заниматься с детьми.