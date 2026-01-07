В конце ноября 2025 года «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по производству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о том, что компания выпустила новую модель топливозаправщика полной массой 25 446 кг, с трехсекционной цистерной объемом 17 000 литров, изготовленной на шасси КАМАЗ-65658.

В конце июня 2025 года пресс-служба завода «ГРАЗ» сообщила о выпуске новой модели топливозаправщика с новым узлом выдачи топлива 56215-0000010-52 и алюминиево-магниевой цистерной объемом 15 м³, изготовленной на шасси КАМАЗ-65115-3081-А и предназначенной для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,86 т/м3.

В начале июня 2025 года завод «ГРАЗ» сообщил о выпуске модели топливозаправщика полной массой 9 030 кг АТЗ-36150-0000010-J с двухсекционной стальной цистерной объемом 5,5 м3, изготовленной на шасси автомобиля JAC N90 и предназначенной для транспортировки, дозированной выдачи и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,78 т/м3.

Во второй половине апреля 2025 пресс-служба завода «ГРАЗ» объявила о выпуске новой модели топливозаправщика полной массой 24 870 кг АЦ 56215-0000011-S (Al) с трехсекционной алюминиево-магниевой цистерной объемом 15000 литров, изготовленнной на шасси МАЗ-63А228-8577-080 и предназначенной для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,845 т/м3.

Во второй половине февраля 2025 года завод ГРАЗ изготовил новую полуприцеп-цистерну ППЦ 96227-0000010-06 из низколегированной стали 09Г2С толщиной 5 мм, объемом 35000 литров, предназначенную для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м³.

В настоящий момент завод выпускает пять моделей автотопливозаправщиков с объемом цистерн от 4,9 до 20 м³, восемь моделей автоцистерн с объемом цистерн от 4,9 до 20 м³, пять моделей прицеп-цистерн с объемом цистерн от 8,5 до 15 м³, шесть моделей стальных полуприцеп-цистерн с объемом цистерн от 24 до 40 м³, пять моделей алюминиевых полуприцеп-цистерн с объемом цистерн от 24 до 38 м³, а также пять моделей полуприцепов для темных нефтепродуктов(ППЦБ, ППЦН, ППЦМ).