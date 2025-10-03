В Пензенской области запущен выпуск мобильных автозаправочных станций. Новое производство заработало на территории опережающего развития «Сердобск», резидентом ТОР стала компания ООО «Спецмаш Сердобск» из состава ГК Benza (АО «Пензаспецавтомаш»).

Новый завод станет вторым предприятием ГК Benza в регионе. По данным Минэкономразвития Пензенской области, вложения в проект составили 140 млн рублей. Завод будет выпускать оборудование для АЗС сразу в комплексе с программным обеспечением, что позволит крупным автопаркам сократить расходы на логистику топлива. В ассортименте завода также есть полная линейка зарядных станций для электромобилей и многорукавные топливные колонки для коммерческих АЗС.

На новом заводе установлен портал автоматической сварки и современная камера для нанесения защитных покрытий. Завод будет выпускать АЗС объемом от 10 до 60 кубометров и станции для подзарядки электрокаров мощностью 120, 160, 180, 240 и 360 кВт. Бизнес-план, озвученный в 2024 году в момент запуска проекта предусматривал производство 2 тысяч электрических зарядных станций в течение 3 лет.

Под брендом Benza выпускаются АЗС, топливораздаточные колонки, системы учета топлива, прицепы-топливозаправщики, резервуары и насосы. В 2024 году компания представила собственный облачный сервис benzamat PRO для управления топливной инфраструктурой предприятий. В числе клиентов компании «Алроса», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и«Газпромнефть».

ООО «Спецмаш Сердобск» было учреждено в Сердобске в июле 2023 года с уставным капиталом 1 млн рублей. Это 100% дочерняя структура «Пензаспецавтомаш». В 2024 году, до запуска завода, на предприятии числилось 12 работников, выручка составляла 2 млн рублей. АО «Пензаспецавтомаш», головная компания, действует в Пензе с 1997 года. Ее финансовый результат 2024 года составил 1,3 млрд рублей.