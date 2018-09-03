В Свердловской области открылась новая школа на 1200 мест

В Кировграде Свердловской области открылась новая школа. Здание, где смогут учиться 1200 школьников, — это современный образовательный комплекс со всей инфраструктурой для учебы, творчества и занятий спортом. Учиться здесь школьники буду в одну смену.

Здание построено взамен старой школы на 600 мест. Новая школа появилась в Кировграде благодаря поддержке правительства Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании. Общий объем средств, вложенных в строительство и оснащение образовательного учреждения всем необходимым, составил 789 миллионов рублей.

Кировградские школьники с сегодняшнего дня будут заниматься в учебных классах, оснащенных интерактивными панелями, в компьютерных и лингафонных классах. Для них построены пять спортзалов, где можно заниматься гимнастикой, хореографией и самбо, библиотека, актовый зал с профессиональным световым, аудио- и видеооборудованием. А также игровые, музей, кабинеты психолога, логопеда, классы групп продленного дня со спальными. Важно еще и то, что школа к 1 сентября была полностью укомплектована педагогическими кадрами.