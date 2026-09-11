В Екатеринбурге открылась школа на 1,5 тысячи учеников с медицинскими классами
Новая школа объединяет массовое обучение с ранней медицинской специализацией и современными лабораториями, включая практикумы с виртуальной реальностью.
Здесь будут учиться 1,5 тыс. ребят, многие из них в будущем станут врачами: в школе созданы профильные медицинские классы, ученики которых углубленно изучают естественные науки.
В школе есть всё необходимое для углубленного изучения физики, химии и биологии. Цифровая лаборатория, уже ставшая стандартом в новых школах. Кабинет искусственного интеллекта, где можно в VR-очках лечить виртуального пациента и тушить пожар через систему «Умный город».
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