В Екатеринбурге открыли новый корпус гимназии на 280 учеников 5-11-х классов
Пятиэтажное здание сочетает трансформируемые классы, высокий атриум и современную инженерную систему, рассчитанную на комфортное обучение подростков.
В Екатеринбурге открылся новый корпус гимназии № 212.Пятиэтажное здание рассчитано на 280 учеников 5-11-х классов.
В новой гимназии есть 23-метровый атриум, централизованное увлажнение и трансформируемые аудитории.
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