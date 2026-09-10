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termometrix Детские сады и школы

В Екатеринбурге открыли новый корпус гимназии на 280 учеников 5-11-х классов

Пятиэтажное здание сочетает трансформируемые классы, высокий атриум и современную инженерную систему, рассчитанную на комфортное обучение подростков.

В Екатеринбурге открылся новый корпус гимназии № 212.Пятиэтажное здание рассчитано на 280 учеников 5-11-х классов.

В новой гимназии есть 23-метровый атриум, централизованное увлажнение и трансформируемые аудитории.

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Источник: 66.ru

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