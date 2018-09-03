В Адыгее открыли образовательный центр по модели «Цифровая школа»

1 сентября открылась школа № 27 в ауле Новая Адыгея, она рассчитана на 990 учеников. Всего на возведение объекта было направлено почти 460 млн. рублей.

Образовательный центр будет реализовывать программу развития «Школа информационной культуры» и оборудована по модели «цифровая школа». Этот госпроект в России запущен только в текущем году. Школа будет опорной для взаимодействия с Кавказским центром математического образования. В дистанционном режиме будет осуществляться сотрудничество с педагогами Республиканской естественно-математической школы. Данное взаимодействие направлено на выявление одарённых детей, внедрение инновационных методик преподавания точных дисциплин и обеспечение доступности образовательных центров.

Также в школе созданы условия для занятий начальным техническим моделированием, конструированием. Во внеурочное время учащиеся могут заниматься музыкой, декоративно-прикладным искусством, спортом. В спортблок на пришкольной территории входят футбольный стадион с беговыми дорожками, баскетбольная, волейбольная и спортивная площадки.

Трёхэтажное здание включает 58 учебных кабинетов, 2 спортзала — на 300 и 500 кв. метров, тренажёрный зал, зал общей физической подготовки, актовый зал на 592 посадочных места, пищеблок на 330 мест, медицинский блок с кабинетами логопеда, стоматолога, психолога, врача, соц. педагога, процедурным и прививочным; медиацентр, библиотечно-информационный центр, оборудованный рабочими местами с выходом в Интернет и читальным залом на 150 посадочных мест.