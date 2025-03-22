В Москве открылась новая школа

В Москве открылась новая школаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Это первая школа, построенная в Хамовниках за последние 25 лет.
Площадь школы «Новый взгляд» составляет 18 тыс. кв.м.Корпус рассчитан на 540 учеников с 1 по 11 класс.
Видеорепортаж:
Современное и комфортное здание площадью более 18 тыс. кв. м включает все необходимое для всестороннего развития учеников: 44 класса и 10 пространств для индивидуальной работы, в том числе кулинариум, студии звуко- и видеозаписи, высокотехнологичные лаборатории естественных наук. Уникальные решения для эксплуатируемых кровель площадью 6000 кв. м позволили расположить там зоны для круглогодичных естественно-научных исследований, в том числе зону изучения альтернативных источников энергии, оранжерею, конструкторские, творческие и спортивные зоны.
Кампус «Нового взгляда» — первое образовательное здание, спроектированное по национальным стандартам экосертификации «Клевер». Специальная система контролирует в каждом отдельном помещении качество воздуха, влажность, уровень углекислого газа и следит за доведением этих показателей до комфортного уровня.
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Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix
22.03.2511:16:01