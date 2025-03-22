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termometrix 22 марта 2025, 08:25 58 Детские сады и школы

В Москве открылась новая школа

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 © i.archi.ru

Это первая школа, построенная в Хамовниках за последние 25 лет.

Площадь школы «Новый взгляд» составляет 18 тыс. кв.м.Корпус рассчитан на 540 учеников с 1 по 11 класс.

 © i.archi.ru

Видеорепортаж:

Современное и комфортное здание площадью более 18 тыс. кв. м включает все необходимое для всестороннего развития учеников: 44 класса и 10 пространств для индивидуальной работы, в том числе кулинариум, студии звуко- и видеозаписи, высокотехнологичные лаборатории естественных наук. Уникальные решения для эксплуатируемых кровель площадью 6000 кв. м позволили расположить там зоны для круглогодичных естественно-научных исследований, в том числе зону изучения альтернативных источников энергии, оранжерею, конструкторские, творческие и спортивные зоны.

Кампус «Нового взгляда» — первое образовательное здание, спроектированное по национальным стандартам экосертификации «Клевер». Специальная система контролирует в каждом отдельном помещении качество воздуха, влажность, уровень углекислого газа и следит за доведением этих показателей до комфортного уровня.

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © nv.school

 © archi.ru

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Источник: archi.ru

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новая школа, Москва
  • Нет аватара Exegen
    22.03.2511:16:01

    Тут не хватает пары картинок: на одной эта новая школа с надписью «Москва», на другой обычный квадратный каркасник в любом другом городе с надписью «НО».

    #1298814
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