Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский сад

© i.archi.ru

Город передал в оперативное управление гимназии имени Н.В. Пушкова в Троицке два новых объекта недвижимости общей площадью почти 36,4 тысячи квадратных метров, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс состоит из детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, и школы на 2,1 тысячи мест, из которых 800 — для учеников начальной школы, а 1,3 тысячи — для учащихся основного и старшего звена.

Автор проекта: архитектурное бюро «Асадов».

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

https://archi.ru/russia/100614/shag-k-mechte

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен