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termometrix 07 февраля 2025, 14:17 309 Детские сады и школы

Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский сад

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 © i.archi.ru

Город передал в оперативное управление гимназии имени Н.В. Пушкова в Троицке два новых объекта недвижимости общей площадью почти 36,4 тысячи квадратных метров, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс состоит из детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, и школы на 2,1 тысячи мест, из которых 800 — для учеников начальной школы, а 1,3 тысячи — для учащихся основного и старшего звена.

Автор проекта: архитектурное бюро «Асадов».

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

https://archi.ru/russia/100614/shag-k-mechte

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Источник: https://m.asninfo.ru/news/116589-gi...novyy-uchebnyy-korpus-i-detskiy-sad

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