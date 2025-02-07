Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский сад

Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский садСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Город передал в оперативное управление гимназии имени Н.В. Пушкова в Троицке два новых объекта недвижимости общей площадью почти 36,4 тысячи квадратных метров, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс состоит из детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, и школы на 2,1 тысячи мест, из которых 800 — для учеников начальной школы, а 1,3 тысячи — для учащихся основного и старшего звена.
Автор проекта: архитектурное бюро «Асадов».
https://archi.ru/russia/100614/shag-k-mechte
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