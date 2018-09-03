Крупнейшую в Ингушетии школу открыли в Назрановском районе

Одну из крупнейших в Ингушетии школ, рассчитанную на 1500 учеников, открыли в районе новостроек Гамурзиевского административного округа в Назрановском районе республики.

Здание строилось по программе «Содействие и создание в субъектах России новых мест в образовательных учреждениях на 2016-2020 гг.», контрактная стоимость строительства составила около 750 млн рублей.

В школе имеется зеркальный телевизор с онлайн-вещанием, установлен мультимедиа-проектор для актового зала, а также универсальная интерактивная трибуна с электронным табло и дисплейно-сенсорной системой. Здесь созданы все условия для полноценного образовательного процесса, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе новостроек Гамурзиевского административного округа проживает около 700 семей, в каждой из которых до шести детей. Первая самая большая школа в республике на 1,5 тыс. мест открылась в начале сентября 2017 года в Магасе.