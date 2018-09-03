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Детские сады и школы

В Петропавловске-Камчатском открылся новый детский сад с бассейном

  •  © pressa41.ru

Детский сад «Мир детства» может принять 260 детей. В этом году дошкольное учреждение примет четыре группы ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Здание состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В детском саду есть бассейн, а также музыкальный и спортивный залы. Он оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды.

Сегодня в Камчатском крае нет очереди для детей от 3 до 7 лет. Теперь предстоит решение не менее важной задачи — обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

  •  © pressa41.ru

  •  © kamchatkairo.ru
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Камчатка, новый детсад
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