В Петропавловске-Камчатском открылся новый детский сад с бассейном

Детский сад «Мир детства» может принять 260 детей. В этом году дошкольное учреждение примет четыре группы ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Здание состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В детском саду есть бассейн, а также музыкальный и спортивный залы. Он оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды.

Сегодня в Камчатском крае нет очереди для детей от 3 до 7 лет. Теперь предстоит решение не менее важной задачи — обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.