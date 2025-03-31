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artal 31 марта 2025, 11:48 2394 Авиация

Новый аэропорт на Камчатке принял первые рейсы

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 © kamgov.ru

Аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 31 марта встретил первые рейсы в новом здании терминала. Все вылеты и прилеты межрегиональных и межмуниципальных рейсов теперь осуществляются из нового комплекса.

Первыми гостями терминала стали пассажиры рейсов авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы, и «Камчатского авиапредприятия», отправившегося в Магадан. Всего сегодня в новом терминале планируется обслужить около 20 рейсов и более 2,5 тысяч человек.

Новый пассажирский терминал включает в себя комфортабельные залы прибытия и вылета, а также предлагает гостям разнообразные услуги. Терминал оборудован пятью телескопическими трапами, которые позволяют заходить и выходить из самолета, минуя улицу.

«Мы продолжим делать наш аэропорт максимально комфортным для жителей и гостей Камчатки. В летнее время будет завершено благоустройство привокзальной площади: здесь проведут озеленение территории и высадят деревья. Также в этом году в новом терминале начнет работать пятизвездочный отель со спа-зоной и многофункциональным пространством для проведения различных мероприятий», — сказал исполнительный директор «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов.

Площадь зон для обслуживания пассажиров в новом терминале составляет 33 000 кв. метров — это в 5 раз больше, чем в старом терминале. Пропускная способность увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, после запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации: 15 стоек — для внутренних авиалиний и 15 — для международных (в старом терминале было всего 12 стоек).

Зал выдачи багажа внутрироссийских рейсов расположен на первом этаже терминала и оснащен 2 багажными каруселями, еще 2 карусели появятся в международном секторе. На привокзальной площади для общественного транспорта выделена отдельная полоса, а также оборудовано парковочное пространство. Общая площадь аэровокзального комплекса, который будет включать в себя отель, конгресс-пространство и зоны торговли, превысит 50 000 кв. метров.

Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — главные воздушные ворота Камчатского края. Аэропорт способен принимать авиалайнеры любой размерности.

Строительство нового аэровокзального комплекса началось в декабре 2020 года.

Аэропорт сертифицирован метеоминимуму II категории ИКАО, гарантируя прием самолётов и вертолётов любых типов. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров, обеспечивая возможность приема самых крупных воздушных судов.

В 2018 году АО «Международный аэропорт „Петропавловск-Камчатский“ (Елизово)» перешел под управление УК «Аэропорты Регионов».

Проект реализован при финансовом участии ВЭБ.РФ. Общий объем участия ВЭБ.РФ составил 16,9 млрд рублей, включая льготное финансирование по линии Минвостокразвития 5,45 млрд рублей.

 © kamtoday.ru

 © primamediamts.servicecdn.ru

 © primamediamts.servicecdn.ru

 © kamtoday.ru

 © pkc.aero

 © pkc.aero

 © kamtoday.ru

 © kamtoday.ru

 © pkc.aero

https://pkc.aer...vykh-passazhir/

https://kamtoda...kzala/#66894-52

https://primame...u/news/2028153/

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Источник: kamgov.ru

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  • artal
  • 8
Петропавловск-Камчатский, аэропорт, Камчатка
  • Нет аватара termometrix
    31.03.2513:40:00

    + Великолепно! Побольше бы таких объектов! Настоящий космопорт.

    Очень оригинальная архитектура.

    Проект благоустройства вокруг аэропорта тоже очень интересен,надеюсь,что будет полностью реализован.

    Отредактировано: termometrix~14:30 31.03.25
    #1299255
    • Нет аватара Tcheluskin
      31.03.2514:20:31

      Настоящий космопорт.

      Космопорт чужих.

       © 64.media.tumblr.com

      Отредактировано: Tcheluskin~14:21 31.03.25
      #1299260
  • Нет аватара DimaY
    31.03.2516:58:34

    С прошлым терминалом невозможно сравнивать! Очень рад!

    #1299272
  • Нет аватара webmarkarus
    31.03.2518:23:31

    Интересно, как новый комплекс повлияет на поток пассажиров и туризм    .

    #1299279
    • Нет аватара vlTepes
      31.03.2520:58:07

      Интересно, как новый комплекс повлияет на поток пассажиров и туризм .

      тарифы для авиакомпаний вырастут

         

      #1299291
    • Нет аватара iFil
      01.04.2518:45:36

      Никак не повлияет. Стоимость билетов на Камчатку конская. Летать будут как и прежде либо местные, либо очень состоятельные. Причем на Сахалин полеты почти в 2 раза дешевле и вполне доступны. А я хотел бы именно на Камчатку. Но поди попробуй раскачать знакомых на такие траты.

      #1299330
  • Нет аватара termometrix
    01.04.2509:13:27

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