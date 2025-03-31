Новый аэропорт на Камчатке принял первые рейсы

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Аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 31 марта встретил первые рейсы в новом здании терминала. Все вылеты и прилеты межрегиональных и межмуниципальных рейсов теперь осуществляются из нового комплекса.

Первыми гостями терминала стали пассажиры рейсов авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы, и «Камчатского авиапредприятия», отправившегося в Магадан. Всего сегодня в новом терминале планируется обслужить около 20 рейсов и более 2,5 тысяч человек.

Новый пассажирский терминал включает в себя комфортабельные залы прибытия и вылета, а также предлагает гостям разнообразные услуги. Терминал оборудован пятью телескопическими трапами, которые позволяют заходить и выходить из самолета, минуя улицу.

«Мы продолжим делать наш аэропорт максимально комфортным для жителей и гостей Камчатки. В летнее время будет завершено благоустройство привокзальной площади: здесь проведут озеленение территории и высадят деревья. Также в этом году в новом терминале начнет работать пятизвездочный отель со спа-зоной и многофункциональным пространством для проведения различных мероприятий», — сказал исполнительный директор «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов.

Площадь зон для обслуживания пассажиров в новом терминале составляет 33 000 кв. метров — это в 5 раз больше, чем в старом терминале. Пропускная способность увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, после запуска международного сектора она составит 1145 пассажиров в час. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации: 15 стоек — для внутренних авиалиний и 15 — для международных (в старом терминале было всего 12 стоек).

Зал выдачи багажа внутрироссийских рейсов расположен на первом этаже терминала и оснащен 2 багажными каруселями, еще 2 карусели появятся в международном секторе. На привокзальной площади для общественного транспорта выделена отдельная полоса, а также оборудовано парковочное пространство. Общая площадь аэровокзального комплекса, который будет включать в себя отель, конгресс-пространство и зоны торговли, превысит 50 000 кв. метров.

Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — главные воздушные ворота Камчатского края. Аэропорт способен принимать авиалайнеры любой размерности.

Строительство нового аэровокзального комплекса началось в декабре 2020 года.

Аэропорт сертифицирован метеоминимуму II категории ИКАО, гарантируя прием самолётов и вертолётов любых типов. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3400 метров, обеспечивая возможность приема самых крупных воздушных судов.

В 2018 году АО «Международный аэропорт „Петропавловск-Камчатский“ (Елизово)» перешел под управление УК «Аэропорты Регионов».

Проект реализован при финансовом участии ВЭБ.РФ. Общий объем участия ВЭБ.РФ составил 16,9 млрд рублей, включая льготное финансирование по линии Минвостокразвития 5,45 млрд рублей.

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