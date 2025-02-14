На Камчатке открыт круглогодичный тепличный комплекс

На Камчатке открыт круглогодичный тепличный комплексСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
11 февраля 2025 года в Елизовском районе официально открыт тепличный комплекс «Камчатский».
Площадь теплиц составляет 3,6 га. Здесь выращивают два сорта огурцов (среднеплодный гладкий и короткоплодный), а также три сорта томата (среднеплодный круглый, сливка и томат черри).
Инвестиции в создание комплекса составили 2,98 млрд рублей.
Это четвёртое предприятие Группы компаний «Теплицы регионов».
Тепличный комплекс позволит обеспечить местных жителей 2800 тонн овощей в год по доступным ценам. Производственная мощность рассчитана на выращивание 1600 тонн огурцов и 1200 тонн помидоров.
Первые 500 кг огурцов распределены по торговым точкам «Пионерское» в краевой столице и в городе Елизово.
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