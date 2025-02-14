На Камчатке открыт круглогодичный тепличный комплекс

© emr.kamgov.ru

11 февраля 2025 года в Елизовском районе официально открыт тепличный комплекс «Камчатский».

Площадь теплиц составляет 3,6 га. Здесь выращивают два сорта огурцов (среднеплодный гладкий и короткоплодный), а также три сорта томата (среднеплодный круглый, сливка и томат черри).

Инвестиции в создание комплекса составили 2,98 млрд рублей.

Это четвёртое предприятие Группы компаний «Теплицы регионов».

Тепличный комплекс позволит обеспечить местных жителей 2800 тонн овощей в год по доступным ценам. Производственная мощность рассчитана на выращивание 1600 тонн огурцов и 1200 тонн помидоров.

Первые 500 кг огурцов распределены по торговым точкам «Пионерское» в краевой столице и в городе Елизово.

© emr.kamgov.ru

© emr.kamgov.ru

© emr.kamgov.ru

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