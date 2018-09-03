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Производство

ГК «Энергоконтракт» представила непрогораемую защитную одежду

  •  © energybase.ru

На форуме АРМИЯ-2018 впервые представили непрогораемую защитную одежду для полиции и танкостроительных предприятий.

Разработчики высокотехнологичной защитной одежды ГК «Энергоконтракт» ежегодно создают новые модели в ответ на реалии промышленных и оборонных предприятий. Среди инноваций для обеспечения национальной безопасности на форуме в «ПАТРИОТ ЭКСПО» в Подмосковной Кубинке были представлены непрогораемый комбинезон и термоогнестойкий комплект «ОМОН».

Комбинезон из термоогнестойкой ткани российского производства создан по запросу предприятия, на базе которого развивается в том числе танкостроение. Для сложнейших сварочных работ внутри корпуса танка необходима специальная защита, которой до этого просто не существовало. Специалисты ГК «Энергоконтракт» усовершенствовали свою промышленную модель защиты сварщика с учетом особенностей работы внутри сильно ограниченного пространства и в результате создали комбинезон, который максимально защищает все тело сварщика от получения ожогов в процессе работы с раскаленным металлом и искрами.

Еще одна область применения термоогнестойких арамидных материалов в интересах нацбезопасности — защитная спецодежда для правоохранительных органов. Комплект «ОМОН» предназначен для ситуаций, где существует угроза применения против личного состава жидких горючих смесей.

Куртка и брюки специального покроя надеваются поверх защитных щитков и бронежилета на стандартную форму. При этом защитная одежда не имеет выступающих частей, карманов, складок, что особенно важно при действиях в толпе и ограниченном пространстве. Термоогнестойкая ткань препятствует попаданию горючих жидкостей на обмундирование и получению ожогов кожи.

Елизавета Репкина, Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Энергоконтракт»: «Участие в Международном военно-техническом форуме „АРМИЯ-2018“ позволило „Энергоконтракту“ продемонстрировать мировой общественности самые передовые наши разработки для оборонно-промышленного комплекса, а также для сотрудников полиции, ведь комплекты совмещают в себе две задачи: обеспечение безопасности для пользователя и максимально комфортные условия для выполнения боевой задачи. Наша компания очень надеется, что люди, обеспечивающие безопасность нашей Родины, будут оснащены, не только самым современным оборудованием, вооружением и техникой, но и самыми инновационными средствами индивидуальной защиты».

  •  © energybase.ru

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https://www.energocontract.ru/novosti/glavnoe/rossiyskie-razrabotki-pozvolyayut-rabotat-v-samykh-opasnykh-usloviyakh/

ГК Энергоконтракт
  • Нет аватара Лес
    04.09.1800:01:22

    Очень хорошая новость для компании-разработчика и для отрасли в целом.    

    В последнее время подобные материалы предлагались НИИЭМИ и рядом других компаний. Теперь и ГК «Энергоконтракт» начала предлагать свои разработки.

    Также интересно применение подобных материалов для:

    — промышленности (включая металлургию, нефтехимию и судостроение),

    — строительства,

    — отделочных работ в помещениях,

    — сварочных работ и т. д.

    Отредактировано: Лес~01:28 04.09.18
    #1066422
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