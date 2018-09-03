Детский сад на 220 мест открыли в Удмуртии

В Ижевске на улице Автозаводской состоялось открытие нового корпуса детского сада № 259. 3 сентября в торжественной обстановке руководителю дошкольного учреждения был вручен символический ключ.

На сегодняшний день путевки в детсад получили 94 малыша, 126 воспитанника придут сюда из других дошкольных учреждений. Новое учреждение позволит сократить очередь и разгрузить другие детские сады микрорайона.

Детский сад рассчитан на четыре ясельные и четыре младшие группы, а также две старшие и две подготовительные. Места здесь хватит всем — в новом здании три этажа, рассчитано оно на 220 детей. Помимо групп здесь есть столовая, изостудия, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет и кабинет психолога. На территории дошкольного учреждения также располагаются 12 прогулочных участков с кирпичными верандами. Рядом установлены песочницы и необходимое игровое оборудование.

Здание нового корпуса детсада возведено в соответствии с современными нормами проектирования. Построено оно в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище». Строительство началось в марте 2017 года.

В планах городских и республиканских властей введение в эксплуатацию на территории Ижевска еще ряда новых детсадов.