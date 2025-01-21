В Удмуртии запустили производство высокопрочных комплектующих к нефтяным насосам

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«Ижевский опытно-механический завод» запустил производство комплектующих к нефтяным насосам — валов и прутков. Изготавливаемые из прутков валы могут работать в агрессивных средах под высокой нагрузкой и при этом повышают производительность насосного оборудования до 25%.

Объем производства валов по новой технологии составит 740 шт./год.

68 млн ₽ в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе предоставил федеральный ФРП, ещё 29 млн ₽ - Удмуртский фонд развития предпринимательства. Общие инвестиции составили около 180 млн ₽.

С использованием установок электроцентробежных насосов добывают около 80% российской нефти. Теперь предприятие может занять почти половину отечественного рынка валов для таких установок. Покупатели продукции — крупнейшие в России изготовители насосного оборудования, а также сервисные и нефтяные компании.

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