В Карелии открыли новую школу

В Карелии впервые за 10 лет открыли новую школу.

Школа, рассчитанная на 330 учеников, открылась в поселке Ледмозеро Муезерского района. Она построена взамен аварийной по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

В школе установлен лифт, а также все необходимое для того, чтобы здесь могли обучаться и дети с ограниченными физическими возможностями.

Просторные помещения отвечают всем строительным и санитарным нормам. Здание оборудовано необходимыми системами электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции и пожаротушения. В частности, двери и лифт — огнеупорные.

Обустроена прилегающая территория: уложен асфальт, оформлены газоны, обустроены зона отдыха с площадкой для подвижных игр, физкультурно-спортивная зона с площадками для мини-футбола, игры в баскетбол и волейбол, с гимнастическим городком, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка и другие спортивные сооружения.

Теперь в школе будут проходить не только уроки. Во второй половине дня здесь будут работать кружки, секции музыкальной и спортивной школ. По сути, новая школа станет настоящим образовательным центром поселка, а, может быть, всего Муезерского района.

В рамках федеральной программы в Карелии планируется построить новые большие школы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми и Медвежьегорске.