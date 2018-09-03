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Детские сады и школы

В Карелии открыли новую школу

  •  © www.gov.karelia.ru

В Карелии впервые за 10 лет открыли новую школу.

Школа, рассчитанная на 330 учеников, открылась в поселке Ледмозеро Муезерского района. Она построена взамен аварийной по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

В школе установлен лифт, а также все необходимое для того, чтобы здесь могли обучаться и дети с ограниченными физическими возможностями.

Просторные помещения отвечают всем строительным и санитарным нормам. Здание оборудовано необходимыми системами электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции и пожаротушения. В частности, двери и лифт — огнеупорные.

Обустроена прилегающая территория: уложен асфальт, оформлены газоны, обустроены зона отдыха с площадкой для подвижных игр, физкультурно-спортивная зона с площадками для мини-футбола, игры в баскетбол и волейбол, с гимнастическим городком, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка и другие спортивные сооружения.

Теперь в школе будут проходить не только уроки. Во второй половине дня здесь будут работать кружки, секции музыкальной и спортивной школ. По сути, новая школа станет настоящим образовательным центром поселка, а, может быть, всего Муезерского района.

В рамках федеральной программы в Карелии планируется построить новые большие школы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми и Медвежьегорске.

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http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/09/0903_19.html

Карелия, школа
  • Великоросс Великоросс
    03.09.1823:38:22

    •  © gov.karelia.ru

    •  © gov.karelia.ru

    •  © gov.karelia.ru

    •  © gov.karelia.ru

    •  © gov.karelia.ru

    •  © gov.karelia.ru

    Отредактировано: Великоросс~23:39 03.09.18
    #1066417
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