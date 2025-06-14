«Петрозаводскмаш» продолжает модернизацию

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Литейный завод «Петрозаводскмаш», расположенный в Карелии, ведётмасштабный проект по организации и увеличению объёмов производства литейных заготовок для дизельных двигателей.

По состоянию на 11 июня 2025 года введено в эксплуатацию уже более 50% ключевого оборудования, закупленного в рамках проекта, в том числе токарные станки, заливочные краны, 5-координатный обрабатывающий центр, стенды сушки ковшей. На заводе модернизировали все этапы литейного производства — от разработки литейно-модельных технологий и изготовления оснастки до черновой механической обработки отлитых изделий.

Общий объем инвестиций составляет 3,2 млрд рублей, из которых 2,4 млрд — льготный заём, предоставленный ФРП.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» обладает серьёзным производственным потенциалом в России и опытом серийного производства изделий крупного литья, на предприятии производятся отливки из любых марок чугунов массой до 120 тонн. Большие положительные изменения в работе предприятия стали возможны благодаря поддержке государственным Фондом развития промышленности (ФРП) проекта «Локализация литейных заготовок для различных дизелей», реализация которого продлится по 2026 год.

Как сообщают представители предприятия, к концу 2025 года будут завершены работы на новом участке изготовления блоков и рам дизельных двигателей и ввести его в эксплуатацию. После запуска годовая плановая производственная мощность сможет достигать 1200 единиц.

Также планируется реконструировать законсервированный участок на территории корпуса литейного цеха и организовать здесь участок центробежного литья. Это поможет увеличить мощность по производству втулок цилиндров дизельных двигателей. Плановая производственная мощность их производства после завершения всех работ составит до 16 тысяч единиц в год.

К концу 2025 года на предприятии, после установки и освоения оставшегося оборудования, перейдут к завершающей фазе наращивания производственных мощностей.

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