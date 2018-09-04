В Забайкальском крае начато строительство горно-металлургического комбината «Удокан»

Месторождение «Удокан» находится в Каларском районе Забайкальского края. Оно является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.

Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн. тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн руды. Для переработки руд Удоканского месторождения принята флотационно-гидрометаллургическая технологическая схема. Продукцией комбината будет катодная медь и сульфидный концентрат. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 год.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 238 млрд рублей. Планируется создать 2400 новых рабочих мест.

4 Сентября 2018 г.

В ходе мероприятия на «нулевой отметке» строительства был установлен памятный камень, в основании которого, была заложена специальная капсула с посланием будущим поколениям.

Председатель совета директоров «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев отметил, что Удоканскому проекту не одно десятилетие, и многие с понятным скепсисом относились к перспективам его реализации. Именно поэтому, по его мнению, фактическое начало строительства ГМК «Удокан» — принципиально важный рубеж для развития всего Забайкальского края, а также многопрофильной группы компаний USM.

«При этом надо всегда помнить, что задачи такого масштаба невозможно решить без активного сотрудничества с правительством края. Реализация проекта принципиально меняет экономический, инфраструктурный и социальный ландшафт территории. Синхронизация планов развития ГМК „Удокан“ с общими планами развития территории — ключевой фактор эффективности проекта. Это прекрасно понимаем и мы, и правительство края», — заявил он.

Генеральный директор Юрий Рябов сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, «Байкальская горная компания» приступает к подготовке строительной площадки и инфраструктуры будущего комбината, заключению контрактов с подрядчиками, закупке необходимой техники и оборудования. В ближайшие месяцы компания планирует завершить создание управления капитального строительства и дорожно-строительной структуры непосредственно на объекте. Вся необходимая проектная документация ГМК «Удокан» уже направлена на государственную экспертизу.

Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 миллилнов тонн с последующим развитием до 48 миллионов тонн. В качестве основной технологии обогащения руд Удоканского месторождения и гидрометаллургической переработки концентратов будет использована коллективная схема флотации. Продукцией комбината будут катодная медь и сульфидный концентрат. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 год.

Справочно:

ООО «БГК», входящая в многопрофильную группу компаний USM (учредитель и главный акционер — Алишер Усманов), является оператором проекта освоения Удоканского месторождения меди. Проект реализуется в соответствии с требованиями лицензии Государственной комиссии при Федеральном агентстве по недропользованию, выданной в 2008 году.

Сроки реализации проекта и ввода предприятия в эксплуатацию намечены в соответствии с лицензионными сроками. В настоящее время в соответствии с условиями пользования недрами компания выполняет работы по подготовке технического проекта разработки месторождения. Сроки выхода ГМК «Удокан» на проектную мощность будут определены в ходе подготовки и согласования технического проекта разработки месторождения в соответствии с условиями лицензии на право пользования недрами.