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Медучреждения

В Юрьев-Польском Владимирской области открыт новый корпус больницы

  •  © molva33.ru

В Юрьев-Польской центральной районной больнице открыли новый корпус. Долгострой, начатый в 1993 году. На завершение строительства и оснащение корпуса из областного бюджета выделили почти 100 миллионов рублей.

В новых помещениях разместятся неврологическое и хирургические отделения, а также диагностическая служба. Их оснастят современным лабораторным и физиотерапевтическим оборудованием, удобной мебелью и конструкциями необходимыми для особых пациентов. Кроме того, больница получила сертификат на приобретение машины скорой помощи.

  •  © dz.avo.ru

Ранее в Юрьев-Польской ЦРБ реконструировали больничный лифт, отремонтировали инфекционное отделение и фасад поликлиники. В этом году в больнице открылось отделение паллиативной медицинской помощи. В планах — «Бережливая поликлиника» и расширение детской поликлиники. Продолжается работа по устранению дефицита медиков. В 2016 году в Центральную районную больницу трудоустроились три молодых специалиста. В этом году в районной больнице стала работать молодая семья медиков: фельдшер скорой помощи и медсестра кабинета врача-офтальмолога. В качестве меры поддержки они получили по полмиллиона рублей по государственной программе «Развитие здравоохранения».

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http://molva33.ru/v-yurev-polskom-otkryili-novyiy-korpus-bolnitsyi/

модернизация здравоохранения, Владимирская область
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