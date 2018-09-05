В поселке Кутулик Иркутской области открылся стационар Аларской районной больницы

В поселке Кутулик прошло открытие стационара ОГБУЗ «Аларская районная больница». Районная больница обслуживает более 20 тысяч человек — это жители Аларского района и близлежащих сельских поселений Нукутского и Заларинского районов.

Новый стационар на 155 коек является II пусковым комплексом ОГБУЗ «Аларская районная больница». Он включает в себя здание главного корпуса, станцию биологической очистки, патанатомический корпус, кислородную станцию, наружные инженерные сети. В стационаре будут работать хирургическое отделение с операционным блоком, гинекологическое, родильное, терапевтическое, педиатрическое, приемное отделения, отделение скорой медицинской помощи, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также кабинет лучевой диагностики и диагностические кабинеты.

Первый пусковой комплекс ОГБУЗ «Аларская районная больница» (здание поликлиники, модульная котельная, насосная станция, пожарные резервуары, теплая стоянка, наружные инженерные сети) был введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года. До этого ОГБУЗ «Аларская районная больница» располагалась в ветхих деревянных приспособленных зданиях.

Общая стоимость строительства объекта составила более 1,35 млрд рублей, в том числе стоимость второго пускового комплекса — около 943 млн рублей. Средства были выделены из федерального и областного бюджетов.

В декабре полноценно заработает травматологическое отделение больницы, а также психиатрическое отделение на 35 коек. В будущем планируется открытие амбулаторно-онкологического межрайонного центра.